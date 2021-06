Incidenti lavoro: escavatore si ribalta, operaio ferito

Un operaio è rimasto ferito, sembrerebbe in maniera non grave, dopo il ribaltamento di un escavatore che stava operando lungo il torrente Albula a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Ignote le cause dell'incidente sul lavoro avvenuto mentre gli addetti di una ditta privata erano impegnati nella realizzazione della nuova pista ciclabile. Improvvisamente il mezzo si è rovesciato ferendo uno degli operai. Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasferito al Madonna del Soccorso. Dalle prime informazioni le condizioni dell'operaio non sarebbero gravi. (ANSA).