Covid, nelle Marche 60 ricoverati, zero decessi

(ANSA) - ANCONA, 15 GIU - Sono 60, uno meno di ieri, i ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, dove nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi decessi e il totale delle vittime resta fermo a 3.026. Restano invariati i numeri dei pazienti in intensiva (9) e di quelli in semi intensiva (18, di cui 7 a Marche Nord, 11 al Covid Hospital di Civitanova Marche), mentre i genti dei reparti non intensivi scendono a 33 (-1).

Secondo i dati del Servizio Sanità della Regine Marche nell'ultima giornata ci sono stati anche 4 dimessi. Restano covid free i pronto soccorso degli ospedali, mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 67. I positivi alla data di oggi sono 2.671, di cui 2.611 in isolamento domiciliare (gli altri sono ricoverati), le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 2.326 (866 sintomatici, 33 operatori sanitari).

I dimessi/guariti salgono a 97.733 dall'inizio della pandemia.

