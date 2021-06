Vaccino: prima dose per sindaco Pesaro, 'dovere per tutti'

Prima dose di vaccino stamattina per il sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd Matteo Ricci. "Finalmente è toccato a me - commenta -. Vaccinarsi è un dovere, dobbiamo farlo tutti per raggiungere l'immunità di gregge. È l'unico modo per ripartire e rinascere, per provare a lasciarci alle spalle questo dolorosissimo periodo e uscire da questo incubo". (ANSA).