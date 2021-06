Professioni: Fdi, mozione per tavolo regionale permanente

Una mozione di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale delle Marche per istituire un tavolo permanente della professioni. E' stata presentata ad Ancona alla presenza del capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida. In campagna elettorale Fdi aveva incontrato, con il presidente della Regione Acquaroli, le categorie e gli ordini professionali, raccogliendo la richiesta di un tavolo permanente delle professioni per confrontarsi con la Regione Marche. Per questo motivo, il partito oggi ha incontrato nuovamente le professioni presentando "le battaglie fatte a livello nazionale e locale e annunciando la deposizione di una mozione in Consiglio regionale per chiedere l'istituzione del tavolo regionale delle professioni".

La mozione, spiega il partito, "sarà messa da FdI a disposizione di tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione: nonostante ci fosse la possibilità di far convocare il tavolo direttamente dal Presidente Acquaroli, Fdi, ha spiegato a margine lo stesso Lollobrigida, "ha scelto di passare dal Consiglio regionale non solo per istituzionalizzare il tavolo come volontà politica dell'Aula (rendendolo così permanente), ma anche per svincolare il tavolo dalla politica, auspicando un consenso trasversale del Consiglio". (ANSA).