Incendio sul Conero in zona impervia, in azione Canadair

Un incendio è divampato ad Ancona verso le 18 in una zona del Monte Conero impervia e alberata che si trova, solo in linea d'aria, sopra l'Hotel Emilia. Nessun problema è comunque segnalato per l'albergo. Nel pomeriggio è entrato in azione un Canadair (7 lanci) con alcuni lanci per contenere le fiamme. I vigili del fuoco, dopo la segnalazione di un passante, sono intervenuti con quattro mezzi e sono ancora sul posto.

Sarebbero circa 2mila i metri quadrati di superficie interessati dalle fiamme: il fuoco 'radente', secondo i primi rilievi da parte di Vigili del fuoco e carabinieri Forestali, sarebbe partito da un contatto con cavo media tensione. In corso la la bonifica della squadra dei pompieri con due autobotti. Vigili del fuoco e protezione civile rimarranno probabilmente in zona tutta la notte.(ANSA).