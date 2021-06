Alla Mole di Ancona torna rassegna estiva Amici della Musica

Un concerto dedicato alle famiglie, che dalla Rapsodia in blu di Gershwin alle musiche di Piazzolla, mette insieme anche con balletti linguaggi musicali diversi, segnerà il 28 giugno prossimo alla Mole Vanvitelliana di Ancona il ritorno dal vivo della rassegna estiva degli Amici della Musica. Eseguita da Francesco Taucci e dai Millennium Ensemble nella versione per pianoforte e quintetto di fiati e percussioni, nel singolare arrangiamento di Salvatore Schembari, è la prima di cinque serate incentrate fino al 27 luglio sulla varietà dei generi.

Seguirà il 6 luglio "Voci d'amore", incontro tra musica e drammaturgia sugli amori veri o presunti narrati dai grandi compositori, che alterna le loro musiche a quelle di Claudio Rastelli e alla voce recitante di Diana Hobel. Il 13 luglio sarà la volta del concerto "Domenico Scarlatti e il Flamenco", che con la clavicembalista Amaya Fernàndez Pozuelo indaga sulla doppia anima: aristocratica e attenta all'elemento popolare del celebre compositore.

Il 20 luglio la poliedrica pianista Ida Pelliccioni eseguirà il variegato programma "Introspezioni", spaziando da Beethoven a Brahms e a Busoni, fino a Bach e a Rachmaninov. Si chiude con "Suono giovane", animato dai talentuosi Luca Giovannini al violoncello e Leonora Armellini al pianoforte, in un concerto di grandi opere, anche cameristiche, che va da Schumann a Shostakovich al travolgente "Le Gran Tango" di Piazzolla, di cui si celebra il centenario della nascita. (ANSA).