A San Benedetto del Tronto nozze in Comune per due ragazze

Nella sala consiliare del Comune di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) l'assessora alle Pari Opportuntà, alle politiche di integrazione e inclusione e della pace Antonella Baiocchi ha unito in matrimonio due ragazze di origine argentina, Melina Carla Brak Giacone e Florencia Etchart. Una cerimonia semplice e commovente, alla presenza dei testimoni della coppia e alcuni amici.

"L'amore vero è incondizionato e non può essere incapsulato entro rigidi canoni di età, di genere, di razza - ha detto durante la cerimonia l'assessora Baiocchi rivolgendosi alle spose - Oggi stiamo suggellando il profondo amore che vi lega e che vi rende desiderose di percorrere insieme la meravigliosa vacanza terrena che avete davanti; qualsiasi ostacolo va fronteggiato come un problema da risolvere e dovete avere fiducia che una soluzione ci sia per continuare il percorso, modificando con tanta pazienza ed elasticità l'assestamento originario". Melina e Florencia cinque mesi fa si sono trasferite dalla Germania a San Benedetto e qui è scoccata la scintilla dell'amore tanto che hanno deciso di stabilirsi nella Riviera delle Palme ed hanno chiesto la cittadinanza italiana.

La speranza ora è trovare un lavoro. (ANSA).