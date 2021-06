Zaki: pedalata a Pesaro per la liberazione di Patrick

(ANSA) - PESARO, 13 GIU - Da piazza del Popolo a Baia Flaminia, per Zaki. L'iniziativa "sostenibile e solidale" ieri a Pesaro, promossa dal Comune che, affiancato da Amnesty International e Libera, ha voluto sollecitare un impegno internazionale per la liberazione di Patrick. "Vogliamo fare sentire a Zaki che non è solo in questa battaglia, per questo continueremo a tenere alta l'attenzione su quello che sta succedendo - ha detto il sindaco e capofila della pedalata Matteo Ricci. Qualche giorno fa aveva lanciato l'appello ai sindaci italiani: "occorre unirsi alla campagna promossa dal Comune e dall'Università di Bologna, a quella di Amnesty International e di tante altre associazioni che si sono attivate per Patrick George Zaki, per chiederne la scarcerazione immediata e incondizionata, affinché sia aperta un'indagine indipendente sulla tortura subita dallo studente di Bologna e garantita la sua protezione, e chiedono al Governo italiano di concedere la cittadinanza italiana e la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki". (ANSA).