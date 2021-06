Covid: Marche, ricoveri in calo a 67 (-13) e nessun decesso

(ANSA) - ANCONA, 12 GIU - Nell'ultima giornata -13 ricoverati per Covid-19 nelle Marche e, per il secondo giorno consecutivo, nessun decesso correlato (il totale regionale vittime resta 3.205). Ora sono 67, comunica il Servizio Sanità della Regione, i ricoveri nelle strutture ospedaliere marchigiane: 10 in Terapia intensiva (invariato), 18 in Semintensiva (-7) e 39 in reparti non intensiva (-6). Otto le persone dimesse in 24ore.

Stabili dati riguardanti gli ospiti di strutture territoriali (65) e i pronto soccorso che restano Covid-free. In discesa il numero di positivi in isolamento domiciliare (2.803; -90) e le quarantene per contatto con positivi (3.104; -40). I guariti/dimessi aumentano a 97.483 (+137). I totale dei positivi (isolati più ricoverati) passa a 2.870 (-103). (ANSA).