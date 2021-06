Covid: Ancona; controlli Ps,no criticità porto e piazza papa

(ANSA) - ANCONA, 12 GIU - Anche ieri sera ad Ancona, come avviene usualmente nei fine settimana, controlli straordinari congiunti sul territorio da parte della polizia. Durante il servizio durato sino a notte fonda non ci sono state criticità.

In piazza del papa, fa sapere la Questura, non c'era sovraffollamento e alcuni tavolini dei locali erano vuoti; e nel locale "la banchina" al porto si è rilevato un maggiore afflusso ma tutto si è svolto regolarmente. (ANSA).