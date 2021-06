CaterTour a Pesaro, città aderisce 'io rispetto ciclista'

"La biciletta può salvare il mondo? Sì». Si è aperta così si la seconda giornata a Pesaro, del CaterTour di Rai Radio2, dedicata alla mobilità sostenibile.

Sul palco di piazza del Popolo il sindaco Matteo Ricci, che ha dialogato con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini, incalzati dai conduttori di Caterpillar Massimo Cirri e Sara Zambotti. Investimenti green per guardare al futuro. "Nel Pnrr - ha detto Giovannini - sono previsti circa 600milioni di euro per le ciclabili turistiche e urbane. Una buona notizia per comuni, province e regioni, che possono decidere di fare investimenti già da ora, che poi verranno integrati".

Pesaro, "città della bicicletta", sta investendo da anni sulle piste ciclabili: «Da qualche anno - spiega il sindaco Ricci - siamo una delle prime città ciclabili al mondo. Questo, grazie a Legambiente, che ha creduto nella Bicipolitana". La città aderisce alla campagna "Io rispetto il ciclista", campagna per migliorare la sicurezza e il livello di convivenza tra utenti della strada differenti per mezzo dell'effetto informativo e culturale. Nelle strade di grande percorrenza, verranno posizionati cartelli che invitano gli automobilisti a circolare con precauzione e a sorpassare a 1,5 mt di distanza i ciclisti. Il sindaco annuncia un centro sempre più sostenibile.

