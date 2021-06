La Pride bag arriva nei punti vendita Coop Alleanza 3.0

Arriva nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 la Pride bag, ovvero la shopper in cotone con il logo Coop con i colori dell'arcobaleno, simbolo delle lotte per i diritti LGBTQ+. È questo un altro tassello della campagna "Close the Gap", con cui Coop da marzo cerca di ridurre le disuguaglianze di genere, con iniziative come ad esempio l'impegno per tagliare l'Iva sugli assorbenti femminili. Le bag arcobaleno, disponibili anche sul sito www.easycoop.com, il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0, sono accompagnate dallo slogan "Prendi questa borsa e prendi posizione". Parte del ricavato, almeno 50 centesimi per ogni borsa, sarà devoluto alle associazioni che si occupano di tutela dei diritti LGBTQ+ con progetti di inclusione e di contrasto alla discriminazione tra cui a Bologna, il Gender Bender Festival.

"Coop Alleanza 3.0 - ha spiegato il presidente Mario Cifiello - ha deciso di prendere posizione in modo netto sul contrasto alla discriminazione affermando con forza valori quali primo fra tutti l'inclusione che è uno degli elementi fondamentali insieme all'integrazione e all'eguaglianza che caratterizzano la cooperazione". (ANSA).