Droga: 330 grammi eroina in base spaccio, due arresti Ps

In un appartamento del centro storico a Macerata la polizia ha rinvenuto 330 grammi di eroina purissima, ancora allo stato solido, all'interno in 30 ovuli, una piccola quantità di marijuana, alcune migliaia di euro in banconote di vario taglio ritenute provento di spaccio.

Stamattina gli agenti della Questura di Macerata vi hanno fatto irruzione, in via Severini, al termine di un'operazione condotta in collaborazione della Polizia Locale di Macerata, e con l'ausilio di unità antidroga del nucleo cinofili della Questura di Ancona, hanno tratto in arresto due nigeriani di 21 e 23 anni.

Nella casa, secondo le indagini, era stata impiantata una centrale di spaccio di sostanze stupefacenti: tra il materiale sequestrato anche bilancini di precisione e un frullatore utilizzato per tagliare la droga unendo l'eroina alla sostanza da taglio. I due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Ancona-Montacuto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

