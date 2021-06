Covid: Marche,numeri da bianca per 2/a settimana consecutiva

"Per la seconda settimana consecutiva nella nostra regione i numeri del contagio sono da zona bianca". Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione Marche - attualmente in zona gialla - Francesco Acquaroli. "Infatti dopo la scorsa settimana, con 34 nuovi positivi settimanali su 100mila abitanti, - spiega - questa settimana il dato è sceso e si è attestato a 27,5". "Se anche la prossima settimana si confermerà questa tendenza, come tutti auspichiamo, - conclude Acquaroli - da lunedì 21 anche le Marche saranno finalmente in zona bianca". (ANSA).