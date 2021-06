Covid: Marche, -6 ricoveri (80) e nessun decesso in 24ore

Prosegue il calo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche (80; -6) e nell'ultima giornata nessun decesso correlato (3.025 le vittime finora). Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. In un giorno -2 ricoverati in Semintensiva (25) e -4 nei reparti non intensivi (45), invariato il numero di degenti in Terapia intensiva (10). Sette le persone dimesse in 24ore; 65 gli ospiti di strutture territoriali (-2) e pronto soccorso ancora Covid-free. In lieve calo i positivi in isolamento domiciliare (2.893; -10) e molto più consistente quello delle quarantene per contatto con contagiati (3.144; -294). I positivi in totale (isolati più ricoverati) sono 2.973 mentre i guariti salgono a 97.346 (+58) (ANSA).