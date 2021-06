Aggressione in centro ad Ancona, 4 'avvisati' da Questore

(ANSA) - ANCONA, 11 GIU - Il questore di Ancona Giancarlo Pallini ha emesso quattro avvisi orali nei confronti dei quattro giovani che si sono resi responsabili, sabato scorso, dell'aggressione a un gruppo persone originarie di Foggia che si trovavano in città per un addio al nubilato. L'episodio si era consumato tra piazza del Plebiscito e piazza della Repubblica, tra le 22 e le 23.30. La Squadra mobile ha identificare gli aggressori, tutti di Ancona, tra i 20 e i 22 anni.

"Gli avvisi sono una misura di prevenzione importante - spiega Cinzia Nicolini, capo di gabinetto della questura -: 'avverte' i destinatari che sono sotto controllo e che devono rigare dritto. Un punto di partenza che può portare in seguito a provvedimenti più restrittivi se dovessero continuare". Due dei quattro interessati erano già finiti nei guai per una aggressione risalente al 3 settembre del 2019, al porto, è ad un'altra avvenuta il 30 marzo scorso. (ANSA).