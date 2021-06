Serie C: la Sambenedettese 'salva' partecipazione al campionato

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 10 GIU - La Figc ha accolto la domanda di attribuzione del titolo sportivo presentata il 4 giugno scorso dalla Sambenedettese che, dopo il fallimento decretato dal Tribunale di Ascoli Piceno, salva dunque la partecipazione al campionato di serie C.

"Una bellissima notizia - commenta il presidente Roberto Renzi -, ma visti gli enormi sforzi fatti, non solo economici, non ci potevamo attendere un esito diverso da questo. Sono stati, infatti, giorni di lavoro febbrile per tutti noi e colgo l'occasione per ringraziare, in primis, gli avvocati Chiara Schiavi ed Eduardo Chiacchio, i tesserati per il loro fattivo contributo alla causa e tutte le persone che mi hanno supportato in questi periodo". Si guarda subito all'immediato. "Stiamo già lavorando per programmare al meglio il futuro del club e per presentare quanto prima tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato di serie C". (ANSA).