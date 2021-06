Palazzo Ducale Pesaro aperto alla città

(ANSA) - PESARO, 10 GIU - "È una giornata storica per la nostra città e per la fruizione di questo bene dalla grande rilevanza artistica e culturale» così il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini, oggi, in apertura della prima visita guidata all'interno di Palazzo Ducale, sede della Prefettura, insieme alle autorità e al prefetto Tommaso Ricciardi. Oggi - ha detto quest'ultimo - "è il momento in cui, con moderato ottimismo, iniziamo a celebrare la rinascita del Paese dopo la pandemia. E lo facciamo con l'apertura di una struttura meravigliosa al territorio, ai turisti, agli appassionati e ai professionisti". Edificio che "potrà abbinare alle visite agli ambienti del palazzo anche le esibizioni musicali degli studenti del Conservatorio Rossini. È un sogno, un'ambizione che mi auguro si possa concretizzare" ha concluso Ricciardi. Le visite guidate gratuite permetteranno ai visitatori di accedere ai seguenti ambienti: il salone Metaurense, la loggia del Genga, i saloni di rappresentanza, il cortile d'onore, il cortile della caccia, il giardino segreto.

Due i percorsi previsti: quello completo (1 ora e mezzo) in programma ogni sabato mattina, il percorso ridotto (45 minuti) offerto il martedì e giovedì pomeriggio alle 16 e alle 16:45. La gestione è a cura di Sistema Museo e la visita è un benefit gratuito incluso nel biglietto di Pesaro Musei valido per Palazzo Mosca-Musei Civici, Museo Nazionale Rossini, Casa Rossini e area archeologica di via dell'Abbondanza. Le visite saranno tenute da guide abilitate con patentino regionale.

L'apertura di Palazzo Ducale è inserita nelle azioni di valorizzazione previste dall'accordo siglato a maggio da Prefettura di Pesaro e Urbino, Agenzia del Demanio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche-Ancona e Comune di Pesaro. (ANSA).