A luglio torna Ancona Jazz Summer Festival

(ANSA) - ANCONA, 10 GIU - Un'edizione ricca e variegata che include incontri con Mogol e Angelo Valori & Medit Voices per una serata dedicata a Battisti, Pupi Avati per un raro concerto sul Dixieland in Italy, e le performance di Paolo Fresu assieme alla Form e della Colours Jazz Orchestra col chitarrista Chico Pinheiro. Torna a luglio, dall'1 al 18, il diciottesimo Ancona Jazz Summer Festival, che offre al pubblico nove spettacoli, di cui cinque prime, tra la Mole Vanvitelliana, il Teatro delle Muse e l'azienda Aion di Moroder. Illustrata oggi ad Ancona dai suoi curatori, Massimo Tarabelli e Giancarlo Di Napoli dell'Associazione Spaziomusica assieme all'assessore alla Cultura del Comune Paolo Marasca, la rassegna sarà arricchita da uno spettacolo fuori cartellone a ferragosto da Moroder per festeggiare il millesimo concerto jazz dell'Associazione. Si parte con il Duo Roberto Ottaviano-Andrea Centazzo in 'Remembering Steve Lacy', preceduto da un incontro con gli esecutori curato dal critico Francesco Martinelli, che presenterà il giorno dopo anche il concerto con Barbara Casini, Seby Burgio e Roberto Taufic. Seguirà, dopo una conversazione del critico con Avati la performance dixieland che vede tra gli altri il talentuoso trombonista Luciano Invernizzi (3 luglio).

Il concerto di Fresu in programma il 4 luglio sarà diretto e arrangiato da Massimo Morganti, e quello con Mogol 'Ancona Jazz meets Pop!' (5 luglio) da Valori. Il 6 luglio sarà la volta del Seamus Blake-Alessandro Lanzoni Duo, e il 7 della Colours Jazz Orchestra. Poi ancora l'Andrea Domenici Trio (17 luglio), seguito nella stessa serata dal Duo Franco Piana & Stefania Tallini e dai talenti portoghesi Carmen Sousa & Silver Messengers. Chiude il trio di Domenici, seguito dal grande pianista jazz polacco Kuba Stankiewicz e dal famoso batterista olandese Eric Ineke assieme a Pinheiro e al Cavalli Trio.

Il cartellone, che vede quest'anno la collaborazione con altri festival tra cui il Pescara Jazz, sarà preceduto il 30 giugno della presentazione alla libreria Fogola del testo 'Il gomito del jazzista vol.2 - Ancona Jazz 1998-2020', di Massimo Tarabelli con interventi di Giancarlo Di Napoli. (ANSA).