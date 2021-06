Sanità: Fabriano, protesi anca accesso chirurgico mininvasivo

Importante innovazione chirurgica realizzata dall'equipe del primario di Ortopedia, Daniele Aucone, dell'ospedale Engles Profili di Fabriano (Ancona). Insieme al collega Riccardo Giacomi, specialista in Ortopedia di Roma, sono stati eseguiti tre impianti di protesi d'anca utilizzando un accesso chirurgico mininvasivo anteriore.

È il primo caso nella città della carta.

Gli interventi, perfettamente riusciti, sono stati eseguiti nei giorni scorsi. Particolare attenzione merita la tecnica usata, un approccio chirurgico differente rispetto ai tradizionali, che risulta meno invasivo, associato a minor dolore post operatorio, con precoce recupero fisico e conseguente riduzione della degenza ospedaliera.

"Da quasi un anno e mezzo, con orgoglio, ho assunto l'incarico di primario di Ortopedia all'ospedale di Fabriano. - ricorda il dott. Aucone. - Mi sento in dovere di ringraziare la direzione, i colleghi medici, gli infermieri e gli Oss per il duro lavoro svolto durante il periodo Covid-19. Come reparto stiamo lavorando a pieno ritmo con una squadra giovane e motivata, con l'obiettivo di fornire un percorso assistenziale all'avanguardia, nel quale si inserisce anche la 'medicina rigenerativa' per trattare la patologia della cartilagine mediante l'utilizzo di fattori di crescita piastrinici e di cellule staminali adulte, che sarà avviato a breve". (ANSA).