Reperti medievali trovati durante lavori messa in sicurezza

Reperti di epoca medievale riaffiorano dagli scavi a Montecarotto, in provincia di Ancona.

A darne notizia è la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio delle Marche. Nel dettaglio sono stati ritrovati una lucerna, una tazza biansata in maiolica arcaica e un rocchetto.

Reperti che sono stati individuati in alcune buche, usate probabilmente come fosse granarie e successivamente come scarichi di materiali.

I lavori di scavo a Montecarotto sono stati eseguiti per la messa in sicurezza di via Castello, grazie ai quali sono stati rifatti i sottoservizi ed è stata ripristinata la pavimentazione in pietra arenaria, che era sconnessa in più punti. (ANSA).