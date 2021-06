Fisco: Comune Fano-Gdf, patto per lotta a evasione fiscale

Dopo Pesaro anche il Comune di Fano ha firmato un protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza della Provincia di Pesaro e Urbino per intensificare i controlli finalizzati al recupero dell'evasione fiscale. A siglare l'accordo sono stati il Sindaco di Fano Massimo Seri e il comandante provinciale della Guardia di Finanza col. Enrico Blandini.

"Quando le istituzioni pubbliche dialogano tra loro portano sempre un valore aggiunto - ha detto il sindaco Massimo Seri - come in questo caso dove in certi servizi, come la tassa di soggiorno o il reddito di cittadinanza e altre forme di aiuto alla persona, abbiamo bisogno di un maggiore controllo". Oltre a mettere a sistema tra le due istituzioni le varie informazioni, il protocollo servirà a intercettare coloro che in varie forme sottraggono risorse economiche allo Stato.

"Si tratta una grande occasione - ha aggiunto il col.

Blandini - che va a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto a tutte quelle forme lesive verso coloro che rispettano le regole e che ci servirà a meglio orientare la nostra azione verso indagini più selettive, finalizzate proprio a scoprire chi ha dichiarato una capacità contributiva inferiore a quella che ha". (ANSA).