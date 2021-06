Ferrovie: Marche, più Frecciarossa e Regionali orario estivo

Più Frecciarossa per ancona e più treni regionali nelle Marche nell'orario estivo di Trenitalia da domenica 13 giugno. Ci saranno oltre 40 Frecce e più di 150 treni regionali e interregionali al giorno: in particolare due nuovi Frecciarossa Brescia-Milano-Ancona e due Bolzano-Ancona nel weekend; inoltre parte il Piceno Line e ci saranno sconti e promozioni per chi sceglie il treno. "Riscoprire l'Italia viaggiando in treno in totale sicurezza" è tra i principali obiettivi dell'orario estivo di Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) dal 13 giugno.

I dettagli del nuovo orario sono stati illustrati oggi da Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. Sono intervenuti Sabrina De Filippis e Paolo Attanasio, rispettivamente Direttori delle Divisioni Passeggeri Regionale e Lunga Percorrenza.

Saranno più di 150 i treni regionali e interregionali in circolazione nelle Marche dal lunedì al sabato e 62 quelli nei giorni festivi con un nuovo collegamento link per Ascoli Piceno e salgono a 40 le Frecce ogni giorno. Un'offerta che "mira a incrementare il turismo locale e quello nazionale alla riscoperta delle mete più suggestive della regione".

Quattro i nuovi Frecciarossa: tutti i giorni, con l'orario estivo, un nuovo collegamento Frecciarossa Brescia-Milano-Pesaro-Ancona. Il sabato e la domenica ci saranno due nuovi Frecciarossa Ancona-Senigallia-Pesaro-Bolzano.

Quest'estate, inoltre, al via Piceno Line: 15 collegamenti al giorno, nei festivi, tra San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno, in connessione con i treni regionali. In soli 40 minuti si arriverà dall'entroterra al cuore della Riviera delle Palme e viceversa.

Tornano Marche Line, il treno del fine settimana da Piacenza a San Benedetto del Tronto (dal 18 giugno), Conero Link (dal 13 giugno) con 43 collegamenti al giorno tra la Baia di Portonovo e Ancona e Fermo Link (già attivo), il servizio navetta che collega la stazione di Porto San Giorgio a Fermo. Già attivo l'Urbino Link, in collaborazione con la società di trasporto Adriabus: offre 58 collegamenti al giorno tra Pesaro e Urbino con un unico biglietto di viaggio per scoprire la città natale di Raffaello. (ANSA).