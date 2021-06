Estate ad Ancona, alla Mole e non solo

Il tenore Juan Diego Florez per il centenario di Franco Corelli, i cantanti Black Country, Ariete e Asgeir per il festival Spilla, il compositore Remo Anzovino per la rassegna Tau, il cantautore Colombre per il festival Sconcerti, l'attore Ascanio Celestini e il poeta Ron Padgett per il festival La Punta della Lingua. Sono solo alcuni dei partecipanti che da giugno a settembre animeranno l'estate di Ancona per un totale di 62 eventi, quattro mostre, 10 festival e tre rassegne, cui si aggiunge la programmazione dell'arena cinema. Illustrata oggi dall'assessore alla Cultura del capoluogo marchigiano Paolo Marasca, l'iniziativa vede come luogo privilegiato la Mole Vanvitelliana, ma si estende anche al Teatro delle Muse, che garantisce maggiore capienza, e coinvolge con altre manifestazione anche il porto, i quartieri e i parchi cittadini. "Un progetto - ha detto Marasca - che sulla falsariga di quello dello scorso anno, si allarga però ad ulteriori collaborazioni, prime fra tutte quelle coi festival, che curano anche la produzione degli spettacoli". Tra i festival in cartellone: Cinematica (a giungo e agosto), Corto Dorico (giugno) e Ka (giugno-luglio). Poi ancora Ancona Jazz Summer Festival (1-18 luglio), La Punta della Lingua (8-11 luglio), Tau speciale Musica (23 luglio) Conero Dance Festival (luglio, Acusmatiq luglio), Adriatico Mediterraneo (agosto) e Ancona Foto Festival (agosto-settembre). Infine dal 25 agosto al 9 settembre ci saranno le celebrazioni per il centenario della nascita di Franco Corelli, oltre alle rassegne Spilla Festival (luglio-agosto), la Stagione degli Amici della Musica (giugno-luglio), Sensi d'Estate (tutti i mercoledì dal 14 luglio al 18 agosto) e dalla rassegna Stand Up Comedy (13 e 14 agosto).

Arricchiscono il programma laboratori e mostre, tra cui quella di Cinematica 'Cameranimata' curata da Bruno Di Marino, ed una dedicata a Franco Corelli. (ANSA).