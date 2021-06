Anziano scomparso trovato senza vita in pozzo artesiano

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 09 GIU - Dalle prime ore di stamani i vigili del fuoco erano impegnati nelle ricerche di un 90enne che si era allontanato da casa a Civitanova Marche: nel primo pomeriggio il corpo senza vita dell'anziano civitanovese è stato trovato in un pozzo artesiano, profondo circa 23 metri, in contrada Asola; è stato recuperato e affidato al personale del 118, il cui medico presente sul posto ne ha dichiarato il decesso.

In precedenza, i vigili del fuoco avevano eseguito varie perlustrazioni anche nei laghetti della zona e nei campi adiacenti, e l'elicottero proveniente dal reparto volo di Pescara e del personale con competenze tecniche specifiche SAF (Speleo Alpino Fluviale) aveva sorvolato la zona. La squadra dei vigili del fuoco di Civitanova Marche ha provveduto a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Sul posto anche i carabinieri.

(ANSA).