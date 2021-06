A14: dopo incidente riaperto tratto Pedaso-Grottammare

(ANSA) - PEDASO, 09 GIU - Alle ore 11.45 sull'autostrada A14 Bologna - Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Pedaso (Fermo) e Grottammare (Ascoli Piceno) in entrambe le direzioni precedentemente chiuso per un incidente avvenuto all'altezza del km 295,8 all'interno della galleria San Basso.

Lo comunica la società Autostrade.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

"Al momento si registrano 7 km di coda in direzione Pescara e 5 km in direzione Ancona". (ANSA).