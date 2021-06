A14: chiuso per incidente Pedaso-Grottammare, fino 5 km coda

Alle ore 10.15 sull'autostrada A14 Bologna - Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pedaso (Fermo) e Grottammare (Ascoli Piceno) in entrambe le direzioni per un incidente avvenuto all'altezza del km 296,2 all'interno della galleria San Basso in corrispondenza di una deviazione del traffico sulla carreggiata opposta. Lo comunica Autostrade per l'Italia. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e tre veicoli leggeri e una persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

Al momento, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda in direzione Pescara e 3 km in direzione Ancona. "Agli utenti diretti verso Pescara, - fa sapere la società - dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, si consiglia di percorrere la Ss 16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare. Percorso inverso per chi è diretto verso Ancona". (ANSA).