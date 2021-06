A fuoco 5mila quintali fieno in capannone azienda Pollenza

Da circa 13 ore i vigili del fuoco sono impegnati per domare un violento incendio divampato nella notte in Contrada Palombarette nel Comune di Pollenza (Macerata) ne fienile di una azienda agricola: all'interno si trovavano circa 5mila quintali di fieno. La squadra dei Vvf di Macerata e i pompieri di Tolentino sono intervenuti con tre autobotti ed un mezzo 4x4 confinando l'incendio al solo capannone, ed evitando l'espandersi delle fiamme ai capannoni adiacenti allo stesso. Al momento non risultano danni a persone o animali ma l'intervento si preannuncia ancora lungo per tenere sotto controllo la situazione e poi bonificare l'area. (ANSA).