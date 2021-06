Elica: Regione Marche, incontro con azienda e sindacati 14/6

(ANSA) - ANCONA, 08 GIU - Sulla vicenda Elica nuovo incontro convocato dalla giunta regionale Marche in Regione con azienda e sindacati per lunedì 14 giugno alle 16. Lo ha annunciato l'assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi rispondendo a una interrogazione del Gruppo Pd. La vertenza è seguita all'annuncio da parte della multinazionale di Fabriano (Ancona), leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti, di un piano che prevede alcune delocalizzazione in Polonia e oltre 400 esuberi. Nei giorni scorsi l'azienda ha aperto a una rivisitazione parziale del piano: Aguzzi ha parlato di un'azienda apparsa "più attenta" nelle ultime, con la disponibilità a modifiche del piano, a "conservare e riportare lavoro in Italia". "Su queste basi - ha affermato l'assessore - riteniamo ci siano le condizioni per un tavolo comune che abbiamo riconvocato per lunedì alle 16".

Aguzzi ha espresso l'auspicio che "le parti sindacati si presenteranno tutte, insieme all'azienda, e che da lì si parta per il confronto". "E' una vicenda particolarmente delicata e gravosa per il territorio", ha detto l'assessore ricordando la sua attenzione e quella del presidente sin da subito. Ha elencato una serie di incontri, bilaterali e con le parti sociali, tra cui uno al Mise con il vice ministro Todde, tra l'8 aprile e il 3 giugno, a cui ne seguirà un altro il 14 giugno. Al Mise ha chiesto anche di riaggiornare il tavolo. (ANSA).