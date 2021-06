Covid, ricoverati nelle Marche fermi a 98

(ANSA) - ANCONA, 08 GIU - Resta fermo a 98 il numero dei ricoverati per covid negli ospedali delle Marche: nell'ultima giornata i pazienti in terapia intensiva sono scesi a 15 (-2 su ieri), quelli in semi intensiva a 31 (+2), e i degenti nei reparti non intensivi sono rimasti stabili a 31. I pazienti in intensiva sono distribuiti tra gli ospedali Marche Nord (6), Torrette di Ancona (2), pediatrico di Ancona (1), Jesi (1), Covid Hospital di Civitanova Marche (3) e San Benedetto del Tronto (2). Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 4 dimessi. C'è una sola persona in osservazione al pronto soccorso (di Macerata), mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 70.

I positivi alla data di oggi sono 3.244, di cui 3.146 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 3.885. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 96.905. (ANSA).