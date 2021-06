Virtual tour Musei Buonaccorsi Macerata e Pinacoteca Ascoli

(ANSA) - ANCONA, 07 GIU - Visite da remoto per i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi di Macerata e per la Pinacoteca Civica di Ascoli con un virtual tour che è accessibile sui siti dei due musei (http://www.maceratamusei.it/ https://www.ascolimusei.it/) e a brevissimo anche sui social media della Regione Marche e della Fondazione Marche Cultura.

"Un bellissimo strumento di fruizione della Cultura non alternativo alla visita diretta, ma affiancato - ha detto l'assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini in un incontro stampa -. Un progetto di altissima qualità rispetto ad altri prodotti, nato durante il lockdown per rispondere alle esigenze di domanda culturale, ma che si è rivelato, adesso che la ripartenza è una realtà, un investimento importante che prescinde dall'emergenza e può diventare fondamentale per invogliare diverse fasce di pubblico a fruire dell'ampia offerta culturale che le Marche propongono. Si tratta di un progetto pilota - ha aggiunto - che parte da questi due musei importanti delle Marche e proseguirà in altre città. La Regione ci crede fortemente anche in funzione didattica e per attrarre le nuove generazioni: la digitalizzazione della Cultura sarà il futuro anche in vista delle nuove misure europee e le Marche vogliono stare al passo. Potrà essere un percorso da affiancare a mostre e eventi perché, al di là della percezione di freddezza che la tecnologia può rimandare, invece crea delle suggestioni emotive molto coinvolgenti". Il progetto, curato nei contenuti dal prof.

Stefano Papetti, è stato realizzato con un finanziamento della Regione Marche di circa 20mila euro. Il sistema sviluppato da Maggioli Cultura prevede un'architettura di sistema tra piattaforma software e accessibilità di contenuti (testi e immagini), che consente agevolmente un adattamento "su misura" per varo tipi di pubblico (adulti, bambini, esperti, scuole) e con vari livelli di approfondimento. (ANSA).