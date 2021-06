Vaccini, Federfarma Marche, pronti a partire con dosi

(ANSA) - ANCONA, 07 GIU - Le farmacie marchigiane sono pronte a partire con la somministrazione dei vaccini. Lo annuncia il presidente di Federfarma Marche Andrea Avitabile; "finalmente la Regione ha dato avvio all'accordo per la somministrazione dei vaccini in farmacia, riconfermando il ruolo della professione proiettata allo sviluppo della 'Farmacia dei Servizi'. Da subito le prime 81 farmacie marchigiane abilitate dopo la formazione specifica possono raccogliere le prenotazioni dei cittadini, senza limiti sulle fasce di età, creando una lista, in base alle capacità organizzative e logistiche e in funzione della fornitura settimanale dei vaccini. La Regione - spiega Avitabile - ha anche chiesto alle farmacie di collaborare per coinvolgere tutti coloro che non si sono ancora prenotati per la vaccinazione di età superiore ai 60 anni". (ANSA).