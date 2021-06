Vaccini: Acquaroli, nelle Marche somministrate un mln di dosi

"Oggi nella nostra regione abbiamo raggiunto il traguardo di 1 milione di dosi somministrate e abbiamo anche superato un milione di cittadini prenotati per il vaccino". Lo annuncia su facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. "Grazie per l'adesione alla campagna di vaccinazione e grazie per il grandissimo impegno ai nostri straordinari operatori", aggiunge. Acquaroli allega al post uno screenshot della pagina del Ministero della Salute sull'andamento della campagna vaccinale: le Marche hanno raggiunto 1.002.259 dosi somministrate, di cui 684.166 prime somministrazioni e 317.493 richiami. (ANSA).