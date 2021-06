Tir contro automedica durante soccorso A14, sanitari illesi

Furgone si ribalta in autostrada e, durante le operazioni di soccorso, un mezzo pesante travolge l'automedica del 118 ferma sulla carreggiata. E' accaduto stamattina al km 241 dell'A14 in direzione Sud tra i caselli di Ancona sud e Loreto. I vigili del fuoco sono intervenuti per un furgone ribaltato sulla sede stradale: durante le fasi di soccorso da parte dell'equipaggio degli operatori del 118 un camion è piombato sull'automedica. Feriti nella circostanza solo i passeggeri del furgone, per il precedente incidente, illesi i sanitari.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza lo scenario dell'incidente e recuperato l'attrezzatura presente a bordo del mezzo sanitario. Il transito si è svolto temporaneamente per una corsia di marcia per poi riprendere regolarmente. Sul posto anche la Polizia Autostradale. (ANSA).