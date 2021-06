Covid: Marche, con 40 euro bus in estate a studenti abbonati

Nelle Marche gli studenti in possesso di abbonamenti di qualsiasi durata, emessi tra il 14 settembre 2020 e il 5 giugno 2021, potranno estendere il loro titolo di viaggio a tutto il periodo estivo per l'intera rete del servizio urbano ed extraurbano con una integrazione agevolata di 40 euro. Lo fa sapere la Regione. Il provvedimento denominato "Premio fedeltà studenti in regola" è stato approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore ai Trasporti Guido Castelli e sarà valido esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021 dal 7 giugno fino al giorno antecedente l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022.

"In origine il 'Premio fedeltà studenti in regola' - spiega Castelli - doveva essere riservato agli studenti che avevano regolarmente pagato l'abbonamento annuale ma poi, a causa della pandemia da Covid 19, le lezioni in presenza hanno subito interruzioni e molti studenti, loro malgrado, si sono visti costretti ad acquistare abbonamenti di durata più breve. Quindi, nell'ottica di promuovere la fidelizzazione all'uso dei mezzi pubblici da parte dei giovani, - aggiunge - abbiamo deciso di agevolare tutti gli studenti titolari di abbonamenti di qualsiasi durata senza distinzioni. In questi difficilissimi mesi la mobilità dei ragazzi è stata fortemente penalizzata e, questo provvedimento, rappresenta anche il segnale, con tutte le precauzioni del caso, di un graduale ritorno alla vita normale".

(ANSA).