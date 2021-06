Covid: Marche, +2 ricoveri (98), 4 dimessi in un giorno

Lieve aumento di ricoverati per Covid-19 nelle Marche in 24ore: ora sono 98 (+2). Invariato il numero di degenti in Terapia intensiva (17), sono 29 in Semintensiva (+1) e 52 nei reparti non intensivi (+1).

Nell'ultima giornata, comunica il Servizio Sanità della Regione, sono state dimesse 4 persone. Gli ospiti di strutture territoriali passano a 66 (-14) e una sola persona è assistita in pronto soccorso.

I positivi in isolamento domiciliare scendono a 3.272 (-9) e le quarantene per contatto con positivi a 4.193 (-192; 1.308 persone con sintomi, 47 operatori sanitari). I totale dei positivi (isolati più ricoverati) diminuisce a 3.370 (-7) e i guariti/dimessi aumentano a 96.748 (+25). (ANSA).