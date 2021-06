40/o anniversario incendio stadio San Benedetto, cerimonia

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 07 GIU - Nel 40/o anniversario dal tragico incendio che il 7 giugno 1981 devastò la curva sud dello stadio Ballarin di San Benedetto del Tronto, provocando la morte di Carla Bisirri, 21 anni, e Maria Teresa Napoleoni, 23 anni, e un centinaio di feriti, il sindaco Pasqualino Piunti ha simbolicamente aperto i nuovi cancelli di accesso dell'area dell'ex stadio parzialmente riqualificata.

Presenti familiari delle vittime, tanti cittadini tra cui numerosi ex giocatori della Samb, alcuni dei quali erano in campo per disputare quella partita che avrebbe segnato la promozione in B dei rossoblù. Presenti anche tanti tifosi; alcuni erano sugli spalti quel giorno.

Il sindaco ha rimarcato il senso di unità e coesione della comunità sambenedettese nel partecipare a questa restituzione alla pubblica fruizione dell'area. Maurizio Simonato, ex rossoblù in squadra quel giorno di 40 anni fa, ha infine letto i passi finali del suo libro "Il nostro Ballarin. Gli anni più belli del mio calcio". (ANSA).