Spara con fucile verso suo giardino, denunciato

(ANSA) - JESI, 06 GIU - In pieno giorno, affacciato alla finestra, ha sparato con un fucile in direzione del giardino per futili motivi. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Jesi, che hanno sequestrato arma e munizioni. L'uomo, un ultrasessantenne del luogo, è stato denunciato dai militari per esplosioni pericolose in luoghi abitati. (ANSA).