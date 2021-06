Spara a salve a cane del vicino, denunciato

(ANSA) - ANCONA, 06 GIU - Il cane del vicino abbaia in continuazione e lui, esasperato, spara un colpo di pistola a salve. E' successo ieri pomeriggio ad Ancona, nella zona di Borgo Rodi, protagonista un pensionato 90enne. Sono giunte varie segnalazioni al 112 e i carabinieri del Norm, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto un bossolo a salve sul terrazzo di un condomino nei pressi del quale vi era un cane di grossa taglia.

Una volta ricostruita la dinamica del fatto, i militari hanno suonato al piano superiore alla porta del 90enne, che ha ammesso subito le sue responsabilità e ha consegnato l'arma con altri 7 colpi a salve dello stesso tipo del bossolo rinvenuto dopo lo sparo. e l'anziano denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose. la stessa accusa mossa ad un ultrasessantenne di Jesi, che ha sparato con un fucile dalla sua finestra nel suo giardino, sembra per provare l'arma. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri. (ANSA).