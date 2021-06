Sindaco, Museo Nazionale Motocicletta a ex Tribunale Pesaro

(ANSA) - PESARO, 06 GIU - "Il Museo Nazionale della motocicletta all'ex Tribunale di Pesaro". Lo ha annunciato il sindaco Matteo Ricci oggi durante l'inaugurazione ufficiale della nuova esposizione temporanea dedicata alla Collezione Asi (Automotoclub Storico Italiano) Morbidelli al Museo Benelli.

"Siamo la Città dei Motori e il Museo Nazionale della Motocicletta non può che nascere a Pesaro - ha aggiunto -.

Abbiamo proposto al ministro Franceschini il progetto, siamo molto fiduciosi". Una volta terminati i lavori all'ex Tribunale la collezione Morbidelli, che comprende una settantina di moto d'epoca, verrà spostata nel palazzo del centro storico: "qui potremmo accogliere anche altre collezioni e farlo diventare una casa nazionale dei motori". "A Pesaro la tradizione motociclistica è profonda - ha sottolineato il sindaco -, quando abbiamo rischiato di perdere un patrimonio così importante come la collezione Morbidelli è stato un grande dolore. Asi è stata determinata, concreta, ha capito il valore della collezione e si è messa all'opera per acquistare una parte della collezione, che oggi inauguriamo. Grazie al Museo Benelli, grazie ad Asi e a tutte le associazioni che ci hanno lavorato". Un piano superiore del Museo Benelli è dedicato alla collezione Morbidelli "è una grande giornata, frutto di sinergie e sacrifici. Grazie a tutti coloro che hanno permesso questo". (ANSA).