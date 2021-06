Covid: nelle Marche ricoverati scendono sotto 100, sono 96

(ANSA) - ANCONA, 07 GIU - I ricoverati per covid negli ospedali delle Marche scendono sotto 100: nelle ultime 24 ore sono arrivati a 96, -13 su ieri. Una riduzione legata tutta ai pazienti in semi intensiva, arrivati a 28, mentre sono invariati quelli in intensiva, 17, e quelli nei reparti non intensivi, 51. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche nell'ultima giornata ci sono stati anche 9 dimessi. Sono invece 2 le persone in osservazione in pronto soccorso, nello specifico tutte e due dell'ospedale di Macerata, mentre sono 80 gli ospiti di strutture territoriali. Sono 3.377 i positivi alla data di oggi, di cui 3.281in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 4.385. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 96.723.

