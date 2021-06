Trapianti: espianto multiorgano 88enne salverà due under 50

(ANSA) - FERMO, 05 GIU - Donazione ed espianto multiorgano (fegato e reni) a Fermo, da un paziente di 88 anni, che regaleranno una speranza di vita a due malati under 50 di Genova e Ancona. E' durato cinque ore, fa sapere l'Area Vasta 4 di Fermo, l'intervento - dalle 2.30 alle 7.30 del mattino - per completare con successo un prelievo di organi all'ospedale Murri di Fermo su un paziente fermano di 88 anni. Un brillante risultato per l'Uoc di Anestesia e Rianimazione guidata dalla dott.ssa Luisanna Cola, per il personale del blocco operatorio, a partire dal chirurgo prelevatore, la dott.ssa Coletta, e per tutti gli operatori sanitari che hanno collaborato all'espianto.

Dallo scorso primo giugno, coordinatrice dell'Unità operativa per la donazione di organi e tessuti del Murri è la dott.ssa Daniela Fiore. "Abbiamo portato a termine l'intervento su un grande anziano - spiega - Spesso si ritiene che non si possano prelevare organi da persone in età avanzata, con una lunga vita e talvolta con una storia clinica complicata da patologie neoplastiche. Ma non sta a noi decidere il destino degli organi.

Siamo le maglie di una rete ampia, collegata con il Centro regionale trapianti e con il Nit (Nord Italia Transplant) di Milano. Dietro questi interventi c'è un enorme lavoro di equipe, tra rianimazione e sala operatoria, per una donazione di organi tutto l'ospedale è all'opera. Il primo pensiero - prosegue la dott.ssa Fiore - va alla sensibilità di chi ha donato. Abbiamo raccolto la convinta volontà del paziente e della moglie, sorretti da una fede profonda. Si è voluta cogliere l'opportunità di offrire una nuova speranza di vita. Auguriamo ai riceventi una ripresa funzionale, come avvenuto negli ultimi tre trapiantati con gli organi prelevati al Murri, tutte persone sotto i 50 anni di età".

Una storia di vita e di speranza che, sottolinea l'equipe del Murri, evidenzia "l'importanza di fare cultura, far leva sulla volontà delle persone e delle famiglie. (ANSA).