L'App Museo Pianetti Jesi in selezione Compasso d'Oro 2022

(ANSA) - JESI, 05 GIU - L'App Apri Palazzo Pianetti dei Musei Civici di Jesi - ospitano anche opere di Lorenzo Lotto -, è stata selezionata per la candidatura al Premio Compasso d'Oro ADI 2022. Il progetto grafico è stato scelto dall'Osservatorio permanente del Design ADI per la pubblicazione sull'ADI Design Index 2020, il volume biennale che raccoglie i prodotti selezionati per la prossima edizione del premio, il maggior riconoscimento alla qualità del design italiano. I progetti selezionati nell'ADI Design Index 2020 sono stati presentati nella sede dell'ADI Design Museum di Milano. Nata nel 2019, l'app del Museo Civico di Palazzo Pianetti vede il coordinamento di Romina Quarchioni e Simona Cardinali, è stata disegnata da RossodiGrana di Roberta Manzotti e Enrico Mosconi, e sviluppata da Riccardo Piccioni con il coordinamento audio di Anna Maria Gabrielli. Non scaricabile ma disponibile solo durante la visita, questo strumento offre al visitatore informazioni, aneddoti, percorsi evocativi, realtà aumentata; è amato dai bambini che possono imparare giocando tra le opere d'arte, ed è inclusivo, accessibile a non vedenti, ipovedenti e sordomuti. L'app permette di cambiare colore e dimensioni del testo e comprende audioguide destinate ai ciechi, guide in LIS (Linguaggio italiano dei Segni). (ANSA).