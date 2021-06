Estate: Pesaro,si pedala anche in acqua con e-bike acquatica

"Quest'anno, a Pesaro, si pedala anche in acqua". La due ruote per il mare sbarca in Italia e sceglie la città della bicicletta per la sua partenza. "Vi avevamo detto che ci sarebbero state delle belle novità, ed eccole qui - annunciano il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco Daniele Vimini -. Pesaro sarà la prima città italiana nella quale si potrà pedalare anche in acqua, grazie alla prima e-bike acquatica del mondo. Un prodotto innovativo, ecologico e che permetterà di scoprire, pedalando, le bellezze del Parco San Bartolo dal mare". (ANSA).