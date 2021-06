Due ragazzini in bici investiti da auto a Moie di Maiolati

Due ragazzini di 12 e 13 anni sono stati investiti da un'auto a Moie di Maiolati Spontini (Ancona) mentre, in sella alla loro bici, stavano tentando di attraversare la strada partendo da una pista ciclabile: non sarebbero in pericolo di vita. E' accaduto poco prima delle 13, nei pressi dei giardini pubblici, in via Carducci.

Secondo una prima ricostruzione, i minorenni stavano ritornando da scuola, e si trovavano sulle strisce pedonali quando è sopraggiunta a bassa velocità una Citroen condotta da una donna, che li ha travolti. Immediato l'allarme al 118, sul posto automedica del 118 di Jesi e due ambulanze. Data la giovane età dei coinvolti, però, da Ancona è stata inviata l'eliambulanza Icaro01, atterrata nel campo sportivo poco distante. Uno dei ragazzini è stato trasferito al pronto soccorso di Torrette per essere sottoposto ad accertamenti sanitari. L'altro è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi in via precauzionale. Sul luogo, per accertare la dinamica dell'incidente, hanno operato i Carabinieri della Compagnia di Jesi. (ANSA).