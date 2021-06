Covid: Marche, ricoveri in calo a 109 (-4),17 Intensiva (-1)

Ancora un calo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche che passano da 113 a 109 (-4). Un paziente in meno in Terapia intensiva (17) e nei reparti non intensivi (51), due in meno in Semintensiva (41). Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Nell'ultima giornata otto persone dimesse; gli ospiti di strutture territoriali restano 80 e un solo assistito in pronto soccorso (-1). In diminuzione i positivi in isolamento domiciliare (3.297; -25) e le quarantene per contatto con positivi (4.483; -340). In totale i positivi (isolati più ricoverati sono 3.406 (-29). Guariti/dimessi passano a 96.621 (+127). (ANSA).