Pesca: Patuanelli, impegno riforma ammortizzatori settore

(ANSA) - ANCONA, 04 GIU - Tenuto oggi l'incontro "Lo Stato Generale della pesca nell'Adriatico", organizzato dalla deputata del Movimento 5 Stelle Mirella Emiliozzi, facilitatrice regionale M5S Marche. La sessione di lavoro online ha visto le associazioni e le imprese dei pescatori delle Marche e del Mar Adriatico confrontarsi ed esporre le istanze al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, a Giuseppe L'Abbate, già Sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali e al dott. Giovanni D'Onofrio, dirigente Pemac III.

Il ministro Patuanelli, ha assicurato che continuerà "assieme al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, l'impegno sulla riforma degli ammortizzatori sociali, in particolare in riferimento alla cassa integrazione per il settore della pesca e all'estensione della Naspi per i lavoratori a tempo indeterminato inquadrati con la legge 240".

"La pesca - ha spiegato il ministro - presenta molte criticità legate anche al fatto che le politiche europee non sempre riescono ad adattarsi alle specificità dei territori. Per esempio, vediamo spesso esser messi sullo stesso piano Oceano Atlantico e Mar Mediterraneo, che necessiterebbero di politiche differenti. Inoltre, - ha aggiunto - ad incidere notevolmente sul settore ittico c'è anche la questione dell'equilibrio faunistico e il conseguente fermo pesca, che aumenta di anno in anno. Una serie di problematiche strutturali che vanno a sommarsi alle difficoltà causate dalla pandemia e dalla chiusura forzata della ristorazione, che ha comportato un'enorme diminuzione delle uscite in mare". (ANSA).