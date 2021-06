Pericolo crolli, divieto transito Punta Giacchetta Sirolo

(ANSA) - SIROLO, 04 GIU - "E' vietato, fino a nuova disposizione, il transito e lo stazionamento nel tratto di spiaggia in corrispondenza di Punta Giacchetta, posta tra la Spiaggia Urbani e la Spiaggia San Michele del Comune di Sirolo".

Lo ha stabilito con ordinanza il sindaco di Sirolo Filippo Moschella.

L'analisi speditiva suLlo stato della porzione di falesia costiera di Punta Giacchetta del dott. Alessio Acciarri, evidenzia la presenza "di una serie di cunei instabili di dimensioni variabili da decimetriche a metriche". La relazione del dott. Fabrizio Pontoni rappresenta che "è stato verificato che vi sono complessivamente porzioni di roccia estremamente fratturate e separate dall'ammasso roccioso retrostante da fratture beanti della cubatura complessiva pari a circa 50-60 mc, che è necessario disgaggiare in quanto in imminente pericolo di caduta"; "tali lavori sono indifferibili ed urgenti in quanto non è possibile adottare misure alternative".

Sussistono dunque "reali pericoli di crollo a valle di masse indefinite di falesia e che sono urgenti e indifferibili i lavori finalizzati alla messa in sicurezza della spiaggia per la salvaguardia della pubblica incolumità, essendo l'area molto frequentata dai bagnanti a causa dell'avvio della stagione balneare". La ditta incaricata del disgaggio ha comunicato "che inizierà i lavori in data 7 giugno". (ANSA).