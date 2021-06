Elica: azienda apre su piano ma non su Cerreto d'Esi

Elica è pronta a dialogare a 360 gradi sui contenuti del piano strategico 2021-2023, ma con alcuni punti fermi. Vale a dire, la cessione gratuita per un progetto di diversificazione industriale per lo stabilimento di Cerreto D'Esi (Ancona) con recupero di personale attualmente impiegato in questo sito. Mentre l'azienda apre sul numero degli esuberi e sull'utilizzo di tutti gli strumenti per mantenere i livelli occupazionali, oltre che sul mantenimento delle produzioni in Italia. Queste le decisioni della multinazionale di Fabriano, leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti, comunicate dopo l'incontro, in videoconferenza, con la Regione Marche per l'approfondimento.

In attesa di conoscere le eventuali proposte su come mantenere le produzioni in Italia, l'azienda dà la piena disponibilità a rivedere profondamente gli elementi del piano industriale "purché tali soluzioni siano utili a garantire i presupposti dello stesso, ossia a favorire un futuro competitivo a tutto il gruppo". Nel frattempo, la società propone un confronto sui alcuni argomenti: ulteriori prodotti da realizzare in Italia, revisione del modello organizzativo dello stabilimento di Mergo e diversificazione industriale dell'area.

Elica è pronta a mettere in discussione il modello organizzativo dello stabilimento di Mergo per cercare di individuare forme di flessibilità dell'orario di lavoro con criteri, modalità e soggetti interessati che potranno essere individuati di concerto con le organizzazioni sindacali. Inoltre, fin da subito, l'azienda ha messo a disposizione gratuitamente lo stabilimento di Cerreto D'Esi per facilitare l'azione di diversificazione industriale. "Allo stato attuale abbiamo concrete manifestazioni di interesse da parte di imprese che sono disponibili a installare le proprie attività dando la possibilità di ricollocamento a parte del personale attualmente impiegato da Elica. Data la piena disponibilità al dialogo, unitamente alle concrete proposte e volte al mantenimento dell'occupazione in Italia, Elica - scrive la società - è pronta per un ampio approfondimento con le parti sociali sia presso il tavolo della Regione Marche che con il ministero dello Sviluppo economico".

