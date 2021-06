Covid: Marche, ricoveri tornano a scendere, ora sono 113 (-5)

Torna a scendere, dopo lo stop di un giorno, il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche: ora sono 113 (-5). Nell'ultima giornata, comunica il Servizio Sanità della Regione, sono diminuiti i degenti in Terapia intensiva (18; -4) e nei reparti non intensivi (52; -2) mentre c'è un paziente in più in Semintensiva (43). I dimessi nell'ultima giornata sono stati 14. Gli ospiti di strutture territoriali sono 80 (-7) e gli assistiti in pronto soccorso 2 (-1). Intanto risultano in discesa anche i positivi in isolamento domiciliare (2.322; -21) e le quarantene per contatto con positivi (4.825; -220). Il totale dei positivi (isolati più ricoverati) passa a 3.435 (-26). I guariti/dimessi invece salgono a 96.494 (+97). (ANSA).